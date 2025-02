Sécurisation au niveau de la frontière : Les forces de défense et de sécurité du Sénégal et celles de la Gambie mutualisent leurs forces

Les forces de défense et de sécurité du Sénégal et de la Gambie vont fédérer leurs forces dans le but de renforcer la sécurité le long de la frontière qui sépare les deux pays. Ainsi, une patrouille mixte est prévue à la fin du mois de février dans le but de lutter contre les trafics, le banditisme, mais aussi soigner des habitants de ces zones reculées.

''Du 21 au 25 janvier 2025, c'était tenu à l'état major général des armées à Dakar, la 3e réunion du comité bipartite de défense et de sécurité entre le Sénégal et la Gambie. Et suite à cette réunion, est donné le départ pour les activités zonales. Ces activités ont commencé par la zone militaire N°3, en l'occurrence cette réunion de planification, et pour toutes les forces de défense et de sécurité de la zone militaire N°3, c'est-à-dire les régions de Kaffrine, Kaolack et Fatick, d'une part et de l'autre, les forces de défense et de sécurité qui sont dans la zone de responsabilité du 3e bataillon d'infanterie de Gambie. L'objectif c'est de discuter, de voir les voies et moyens pour pouvoir, à la fin de ce mois, conduire des activités opérationnelles le long de la franche frontalière de manière efficace. De deux, c'est de conduire ces activités dans une atmosphère fraternelle. Et le dernier point c'est de pouvoir faire de la proximité auprès de la population, c'est-à-dire les assister à travers des ACM mais également leur montrer que nous sommes des frères qui doivent vivre dans une ambiance de fraternité et que surtout, ils doivent s'approprier ce que nous faisons, en quoi faisant, en nous donnant tout ce qu'ils ont comme informations'', a déclaré le Colonel Diouma Sow, commandant de la zone militaire N°3, lors d'un point de presse tenu, hier, au Camp Sémou Djimith de Kaolack.

Des activités civilo-militaires sont également prévues. ''Comme d'habitude, nous allons faire des consultations et des dons de médicaments au profit des populations de la zone frontalière. Cette année, on a prévu même d'aller plus loin avec des tests tels que la maladie Crimée-Congo qui est apparue ici dans notre zone, mais également la qualité de l'eau etc... C'est tout un package que nous allons raffiner pour le mettre à la disposition des populations'', a ajouté le Colonel Diouma Sow.

La rencontre a enregistré la présence du Lieutenant colonel Abdu Jattah, commandant du deuxième bataillon de Farafégny en Gambie. Ce dernier a magnifié la vision des autorités des deux pays au profit des populations du Sénégal et de la Gambie...