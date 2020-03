Section de Recherches : Gana Masséré, présentement devant les enquêteurs.

Au moment où ces lignes sont écrites, Gana Masséré Makhtar est présentement devant les enquêteurs de la section des recherches. Le conférencier mouride doutait de l'existence du Coronavirus à Touba à travers un enregistrement vidéo et exigerait des autorités qu'elles sortent les preuves.

Dans sa plaidoirie, il a voulu faire comprendre à tout le monde que c'est Touba qui est visée et qu'il s'agissait d'une simple manipulation.

Osera-t-il maintenir sa thèse ? Mystère et boule de gomme ! Quant à Serigne Ahma Mbacké Mourtalla, il sera sur les lieux aux environs de 15 heures. Affaire à suivre...