Secteur extractif: le Sénégal se prépare à accueillir la conférence mondiale de l'ITIE

Pour la première fois en terre africaine, le pays de la téranga se prépare à accueillir la conférence mondiale sur l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). Pour ce faire, ITIE Sénégal à convier la presse nationale autour d’un Ndogou pour discuter des contours de cet événement majeur qui aura lieu les 13 et 14 juin 2023 à Dakar.



En effet, la conférence mondiale sur l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives se tient tous les trois ans. Ainsi cette conférence mondiale inclusif est une occasion de discuter dans un premier sur les réalisations en matière de transparence des ressources naturelles, de trouver des pistes de réflexion pour vulgariser le secteur extractif au bénéfice des conditions de vie des populations dans les pays riches en ressources. Pour se faire, une partie importante sera consacrée à des négociations entre pays et entreprise sur des exigences telle que la publication des contrats, sur les coûts de productions.



D’ailleurs, Awa Marie col Seck, présidente de L’ITIE Sénégal dans son mot de bienvenu assure que le conseil d’administration de l’ITIE mondiale à voulu confier cette conférence au Sénégal car le pays présente de bons résultats en matière de transparence du secteur extractif. « C’est une opportunité d’échange, cela nous permettra de capitaliser 20 Années de mise en oeuvre de l’ITIE, (…) mais nous sommes membre de l’ITIE en 2013 ça fait 10 ans (…) donc des choses ont été faites et c’est une conférence extrêmement important » assure la Présidente de l’ITIE Sénégal.



A cet effet, cette conférence mondiale extrêmement importante qui a pour thème « la transparence en transition », va permettre de capitaliser les acquis en matière transparence et maximiser les bénéfices sur les gaz et le pétrole que les Sénégal bénéficiera sous peu.