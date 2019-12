Secteur de la santé et des Universités : Le président Macky Sall veut le retour de la stabilité sociale.

Le Président de la République Macky Sall lors du conseil des ministres a exhorté le Gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées afin d’assurer la stabilité sociale dans le secteur de la santé. Il a évoqué entre autre la plateforme revendicative du syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens du Sénégal (SAMES) et la situation des internes des hôpitaux. Il a par ailleurs demandé au Ministre de la Santé d’engager le processus de modernisation des statuts et d’amélioration des conditions de recrutement et d’exercice des internes des hôpitaux.



Le Chef de l’Etat a, au sujet du fonctionnement des universités, exhorté le Gouvernement, le Ministre de l’Enseignement supérieur, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Fonction publique en particulier, à procéder au règlement urgent des diligences sociales et académiques dans les universités et établissements d’enseignement supérieur.