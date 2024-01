"Se faire israeliser", un nouveau terme inscrit dans le dictionnaire urbain gagne en popularité

Inscrit depuis octobre 2023 dans le dictionnaire urbain, ce n'est que tout récemment que la nouvelle expression argotique "se faire israéliser" obtient une attention importante de la part des internautes.

Un nouveau terme scandaleux qui diabolise le pays d'Israël et ses agissements se popularise dangereusement parmi les cybernautes sur le web. En effet, depuis la date du 22 octobre 2023, Urban Dictionary, un célèbre dictionnaire urbain en ligne exploité par des utilisateurs, a adopté les mots que sont "se faire israéliser " et " israéliser ". Une tendance au premier abord passé inaperçue, qui au final au fil du conflit meurtrier se produisant au Moyen-Orient a pu obtenir une attention importante.

Selon le site Urban Dictionary , le désormais verbe " Israeliser" se rapporte à un "sentiment de propriété sur les terres, l’accès aux ressources et la vie d’une autre population, en raison d’un complexe de Dieu et d'écritures religieuses qui attestent du droit de commettre des pratiques criminelles sans avoir à en rendre compte." Une définition qui illustre délibérément l'une des raisons pour lesquelles le peuple Israélien clame fermement son appartenance à la terre qu'il occupe. Guidée par la bible, la population juive demeure convaincue qu'ils se situent sur la fameuse terre promise, en référence à la première promesse qu'a faite Dieu à Abraham, Isaac et Jacob de donner ce pays à eux et en héritage à leur descendance dans la Genèse. À titre d'exemple, un utilisateur a construit un scénario pour mieux comprendre la manière d'utiliser ce mot : " Quelqu’un m’a demandé de partager ma table au restaurant, puis m’a demandé de quitter la table parce qu’il avait une réunion ! Vous venez de vous faire israéler ", a-t-il écrit.

Portant déjà une réputation peu flatteuse à cause de ses contenus jugés provocateurs, Urban Dictionary se retrouve dorénavant au centre d'une accusation d'antisémitisme. D'après le porte-parole de l'Anti Defamation-League (ADL), Jonah Steinberg, cette entrée sur une importante plateforme en ligne, ainsi que d’autres entrées problématiques portant sur Israël, pourraient " contribuer à alimenter un environnement déjà en proie à l’antisémitisme en associant Israël à des thèmes antisémites de longue date sur le vol et la fourberie." « S’il est légitime de critiquer certaines politiques israéliennes, ce n’est pas le cas de cette entrée. Elle constitue plutôt une tentative biaisée d’utiliser cette plateforme comme un outil pour répandre la haine anti-Israël », a affirmé le porte-parole.