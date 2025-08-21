Scandale "ASERGATE" : Abdoulaye Vilane exige la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire


Scandale "ASERGATE" : Abdoulaye Vilane exige la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire
Le scandale "ASERGATE" soulevé par le député Thierno Alassane Sall continue de faire polémique au sein de la scène politique. Cette fois-ci, c’est autour du parti socialiste qui exige la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire élargie, libre et transparente sur l’affaire « ASER ». Dans un communiqué signé par le porte-parole du Parti Socialiste, Abdoulaye Vilane estime que les justifications du DG de ASER Jean Michel ne sont pas convaincantes. Il  lui réclame des comptes à rendre à l’opinion publique
 « Le Sénégal se réveille face à ce qui serait un scandale d'État : 37 milliards FCFA envolés, aucune justification, aucune transparence. Voilà ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui ASERGATE.

Monsieur le Directeur de l’ASER peut bien multiplier les attaques personnelles, les sarcasmes et les diversions, mais la question reste entière : où serait passé l’argent du peuple sénégalais ?

Les sénégalais des campagnes attendent l’électricité, ils attendaient la lumière, on les plonge dans les ténèbres. Ils attendaient un projet d’avenir, on leur fait vivre un gouffre financier.
On nous parle de « 42 localités électrifiées » …, mais aucun rapport indépendant, aucune preuve vérifiable. Pendant ce temps, les partenaires étrangers eux-mêmes (Santander et CESCE) s’interrogent.

Nos institutions, l’ARCOP et même la cour suprême, nous déroulent par des revirements troublants. Ce qui apparaît comme un énorme scandale ne peut pas être lu comme un effacement en tableau :

Une commission d’enquête parlementaire

Une commission d’enquête parlementaire ouverte à la société civile et aux experts indépendants, pour que la vérité éclate.
En attendant, les explications actuelles du Dg de l’ASER ne dissipent pas les soupçons. Il se contente de dire que cela a été engagé avant lui mais il reste responsable, et en tant qu’autorité actuelle, il doit clarifier depuis que ce financement a été projeté.

Les sénégalais ont droit à la vérité, pas à des attaques personnelles ni à des proclamations sans preuves, l’attaque sur OS Myna n’est qu’un argument politicien classique. Elle ne saurait innocenter ASER sur l’affaire actuelle.
Aujourd’hui, il ne s’agit plus de politique. Il s’agit de vérité et de dignité. Tant que le flou persiste, les sénégalais ne croiront ni aux promesses ni aux belles phrases.
Monsieur le DG, arrêtez les diversions, Rendez compte ! Point ! », a martelé Abdoulaye Vilane.
Jeudi 21 Août 2025
Dieynaba Agne



