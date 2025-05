Sargal Landing Savané : Hommage à un visionnaire, And-jëf donne sa position sur le dialogue national

Pour ses 80 ans, l'emblématique figure politique et intellectuelle Landing Savané a été honorée ce samedi à Daniel Sorano lors d'un Sargal mémorable organisé par ses camarades d'And-Jëf ainsi que par de nombreuses personnalités du pays. Cette célébration passionnée a rassemblé une diversité remarquable de dirigeants politiques, d’intellectuels, d’activistes et de religieux, unis par la reconnaissance d’un homme dont les conceptions ont transcendé les régimes, les divisions et les générations. Amadou Tidiane Guiro, président du comité organisateur, a dépeint de manière forte, l'image de Landing Savané : « homme de conviction, révolutionnaire professionnel, poète, visionnaire africain, défenseur des délaissés ». Les témoignages ont principalement mis en lumière son dévouement indéfectible pour les populations marginalisées, les travailleurs et la jeunesse. Son parcours, construit à partir des batailles estudiantines de Mai 68, des luttes secrètes et des discussions sur le développement endogène, fait désormais de lui une figure emblématique du panafricanisme progressiste. Le message était clair : l'ensemble du pays s'est rassemblé autour d'un seul personnage, transcendant les affiliations politiques. Du président de la République aux membres de l'opposition, sans oublier des personnalités telles qu'Alioune Tine, Cheikh Tidiane Gadio, Mimi Touré, Aïda Sow Diawara, Serigne Mansour Sy Djamil ou encore Pape Djibril Fall. Le Sargal a dépassé les limites politiques, attestant l'impact de Savané au-delà de son propre parti And-Jëf/PADS.





Baba Maal, pas présent dans la salle également, a partagé un récit émouvant concernant l'influence de Landing sur son parcours artistique : « C'était un mythe, une inspiration pour nous en France, un esprit libre qui nous enseignait à voir l'Afrique sous un autre angle ». Savané est également marqué par une force d'idées : ses textes, sa poésie, ses pensées sur le développement, l'émancipation et la conscience politique sont plus pertinentes que jamais, comme l’a souligné Amadou Tidiane Guiro : « Ses écrits sont à lire, car il a influencé des générations de penseurs, de techniciens et de citoyens impliqués. »