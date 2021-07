"Sargal" Abdoulaye Diaw : « Je pars en toute tranquillité… » (Doyen Abdoulaye Diaw)

Ce samedi 10 juillet marque la fin des 48 heures de « Sargal » du Doyen Abdoulaye Diaw qui a débuté hier. La Foire internationale de Dakar a accueilli le Comité d'initiative. Cette cérémonie a été marquée par la présence du ministre des sports Matar Bâ, l'ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye et beaucoup d'anciens joueurs.

« C'est pour moi un honneur d'être ici aujourd'hui, tout a débuté lors de rencontres sportives à Kaolack. Je suivais l'homme de près. Donc être Ministre de sport et être ici c'est donc un plaisir », dira-t-il.

Le doyen Abdoulaye Diaw très ému d'avoir sur cette scène tous les anciens joueurs footballeurs, basketteurs et après plusieurs anecdotes sur son parcours, d’insister « j'ai un sentiment de bonheur d'être toujours avec ma famille qui m'a soutenu depuis le début. Merci vraiment aux initiateurs, je pars en toute tranquillité »