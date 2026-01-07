Conseil des ministres : Le président Diomaye insiste sur la « redynamisation des programmes à caractère social »

Le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye a, lors de la réunion du conseil des ministres ce mercredi, insiste sur l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, la relance soutenue de l’économie nationale, la revitalisation des secteurs des infrastructures, constructions, bâtiments et travaux publics, ainsi que des filières à haute valeur ajoutée à l’exportation comme l’horticulture, le tourisme, la pêche et l’artisanat d’art.



Il fait observer que l’année 2026 doit être consacrée à la redynamisation de la solidarité nationale et à l’amplification des interventions et programmes à caractère social, avec un accent spécial sur les efforts en matière d’emploi et d’économie sociale et solidaire, à travers la montée en puissance des coopératives.