Conseil des ministres : Le président Diomaye insiste sur la « redynamisation des programmes à caractère social »

Le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye a, lors de la réunion du conseil des ministres ce mercredi, insiste sur l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, la relance soutenue de l’économie nationale, la revitalisation des secteurs des infrastructures, constructions, bâtiments et travaux publics, ainsi que des filières à haute valeur ajoutée à l’exportation comme l’horticulture, le tourisme, la pêche et l’artisanat d’art.
Il fait observer que l’année 2026 doit être consacrée à la redynamisation de la solidarité nationale et à l’amplification des interventions et programmes à caractère social, avec un accent spécial sur les efforts en matière d’emploi et d’économie sociale et solidaire, à travers la montée en puissance des coopératives.
Il fait observer que l’année 2026 doit être consacrée à la redynamisation de la solidarité nationale et à l’amplification des interventions et programmes à caractère social, avec un accent spécial sur les efforts en matière d’emploi et d’économie sociale et solidaire, à travers la montée en puissance des coopératives.
Autres articles
-
𝐌𝐚𝐝𝐮𝐫𝐨 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐞́ 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐄́𝐭𝐚𝐭𝐬-𝐔𝐧𝐢𝐬 : 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐥’𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐮𝐧𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞́ 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐞 (Par Babacar Sané Bâ)
-
La fabrique des réformes institutionnelles et normatives d’une gouvernance de rupture ( Par Sidy Alpha NDIAYE )
-
Décès de l’ancien recteur Seydou Madani Sy : Le PR Diomaye Faye présente ses condoléances
-
Destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall / La nouvelle direction des MSAD répond à la ville de Thiès : "elle n'a été associée, ni de près ni de loin..."
-
« Référendum Rek » : un front citoyen se dresse contre toute révision constitutionnelle sans l’aval du peuple