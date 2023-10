Saraya / Exploitation minière : « Ces sociétés sont en train de faire un travail remarquable, mais il faut leⁿ dire, il reste aussi des choses à faire... » ( Moussa Danfakha / PCD Saraya)

La compagnie minière,^ Sabodala gold operations (Sgo), filiale de Endeavor Mining, a beaucoup fait sur le plan social, éducatif, sanitaire dans la localité de Saraya. Cette annonce a été faite par le président du Conseil départemental de Saraya, Moussa Danfakha. « Il faut le saluer. Moi personnellement, lorsque je suis arrivé à la tête du Conseil départemental, je peux en attester que c’est la première société avec qui j’ai eu à travailler et elle m’a soutenu. Beaucoup de micro projets si j’ai eu à les réaliser, c’est grâce à elle. L’appui qu’apporte la mine est plus important que ce que nous avons comme budget au niveau des collectivités territoriales. Si on arrive à faire face à certaines dépenses, c’est grace à ces sociétés minières et c’est la première société à nous soutenir et si j'arrive à derouler mon P. A. I, c’est grâce à ces entreprises. Le travail que nous sommes en train d’abattre dans le département de Saraya, c’est en partie grace aux sociétés minières », a-t-il souligné. À l’en croire, l’État sait que les budgets alloués aux conseils départementaux sont très faibles. « Ce que je veux dire par là, c’est que ces sociétés sont en train de faire un travail remarquable, mais il faut le dire, il reste aussi des choses à faire. Saraya est un département où des gens ont du mal à avoir de l’électricité, ont du mal à trouver de l’eau potable, ont du mal à se déplacer et ont du mal à avoir même un réseau téléphonique. Cela pose problème et c’est paradoxal. Nous saluons l’appui des sociétés minières, mais quelque part l’État nous a abandonnés. Il nous a oubliés, parce qu’il existe des fonds versés dans les caisses de l’État. Je pense que si 8% de ces fonds sont versés aux collectivités locales, nous allons décoller. Parce qu’il y a des problèmes qu’on a du mal à régler. Juste pour dire qu’il y a une partie de ce département où l’électricité pose problème. Les gens ne parlent pas de coupure, mais de problème d’accès à l’électricité », a déploré M. Danfakha.



Lors de cette rencontre qui s'est tenue ce matin en marge du SIM Sénégal 2023, initiée par la SGO pour la publication de son rapport de développement durable, Moussa Danfakha a remis sur la table la problématique de l'employabilité des jeunes de cette localité. « Nous voudrions aujourd'hui que vous incluez dans vos projets des fonds d'investissement. Ce sont des fonds qui doivent servir à l'ensemble de la nation. Parce que nous, on considère que ce qui existe sur le sol de Saraya appartient à tout le Sénégal. Mais que des projets structurants puissent être élaborés et appliqués au niveau local. Je voudrais dire qu'au niveau de Saraya, si on veut que les gens soient qualifiés il faudrait qu'on mette sur pied un centre de formation digne de ce nom, adapté aux besoins des sociétés minières de la localité », a-t-il plaidé. « On aimerait que la société nous aide par rapport à cela. L'État du Sénégal a déjà ce projet? mais nous voudrons que la société nous aide à mettre en place ce projet le plus rapidement possible. On veut un grand centre de formation digne de ce nom où les diplômés pourront s'adapter et de former pour travailler . Car c'est souvent ce qu'on nous rapproche en nous disant que les jeunes ne sont pas qualifiés. Pas mal de jeunes ont fait l'université et ensuite ils chôment, sont dans les mines clandestins . On aimerait qu'on pense à cela. J'ai un projet avec le directeur général , qui est à notre écoute », a fait savoir le président du conseil départemental de Saraya , Moussa Danfakha... D'après le président du Conseil départemental de Saraya, « l'Etat est en train de faire des efforts, mais c'est très faible. Je le dis encore, par rapport à un département où le sous sol est riche en or et ceux qui vivent sur ce sol sont pauvres. C'est ça la réalité », a-t-il martelé. Ainsi, ce dernier lance un appel à l'endroit de l'État central pour la prise en charge de leurs préoccupations. « Nous demandons à ce que vraiment, l'État du Sénégal à travers des actions concrètes nous aide. Le tuteur, c'est nous les collectivités locales, mais aussi c'est l'État du Sénégal. C'est l'État qui signe avec ces sociétés minières et qui prend des engagements. Il a les cahiers de charges des contrats signés avec ces sociétés minières. Maintenant si les sociétés minières donnent leurs contreparties, il faudrait qu'au niveau local nous ressentons cela », dit - il.