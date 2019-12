Santé / Statut des internes : Une rencontre en vue pour décrisper les passions.

Sur la plate-forme revendicative des internes et anciens internes figurent deux points encore non satisfaits. Au cours de la rencontre qui a réuni l'association des internes et anciens internes et le Ministère de la Santé et de l'Action sociale, une liste des besoins pour le recrutement en spécialistes a été soumise à l'association avec en perspective la contractualisation des postulants.

Il a été retenu d'abord la tenue d'un atelier de réflexion sur le statut des internes les 19 et 20 Décembre. Un comité technique inclusif se réunira pour harmoniser les propositions.



Présidée par le Directeur de Cabinet, le Dr Aloyse Waly Diouf a salué l'esprit de la rencontre avant d’inviter l'association des internes à surseoir à son mot d'ordre de grève afin d'aller ensemble vers la concrétisation de ces décisions.



Il faut rappeler que la prise en charge médicale des internes et de leurs familles, ainsi que le paiement de leurs frais d'inscription ont été déjà satisfaits.



Pour rappel, l’association des internes et anciens internes avait au cours d’une grève de 72 h exigé un statut clair des textes de l’internat et un recrutement en fin de formation.