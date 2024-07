Santé/Nomination d’un économiste : le RNP+ monte au créneau

Le Réseau National des Associations de Personnes vivant avec le VIH (RNP+), constate avec étonnement le récent changement du Chef de la Division de lutte contre le SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles par un agent économiste.



Cette organisation qui travaille pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et des groupes vulnérables au VIH/SIDA au Sénégal, rappelle que les PVVIH constituent une couche vulnérable dont la prise en charge et l'accompagnement nécessitent une maîtrise parfaite de la cascade des soins VIH et des avancées scientifiques.



Cependant le RNP+ marque son désaccord à la suite de cette nomination et exhorte le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale à ne ménager aucun effort pour le maintien des acquis dans la prise charge du VIH/SIDA ainsi que la protection des personnes touchées par la maladie.



En effet, avec l'appui et le travail incontournable de cette division technique de lutte contre le SIDA sous la direction d'un médecin infectiologue de renommée internationale, nous notons une prise en charge effective et opportune des personnes infectées par la maladie et la décentralisation des soins partout au Sénégal.



Aussi, le Sénégal est sur la bonne voie dans l'atteinte des objectifs des 3*95 d'ici 2030, estime le Réseau National des Personnes vivant avec le VIH. Ainsi, ladite organisation invite le ministre de la santé Ibrahima Sy à plus de responsabilité.



« Nous rappelons au ministre son devoir de protéger cette couche vulnérable que nous représentons et de ne poser aucun acte qui va à l'encontre du maintien des personnes infectées par la maladie dans les sites de prise en charge favorisant indéniablement la flambée de la prévalence du VIH/SIDA au Sénégal », lit-on dans le communiqué.