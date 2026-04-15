Une bouilloire, une dispute, un drame : une dispute domestique vire à la tentative de meurtre à Richard-Toll


Une bouilloire, une dispute, un drame : une dispute domestique vire à la tentative de meurtre à Richard-Toll
Une simple querelle de ménage a failli tourner au drame dans la ville de Richard-Toll. Une femme a été interpellée puis déférée au parquet pour tentative de meurtre, après avoir grièvement brûlé une ménagère lors d’une altercation survenue au domicile familial.
 
Une attaque à l’eau bouillante
 
Les faits remontent au 10 avril 2026, dans le quartier Thiabakh. Selon les premiers éléments de l’enquête, une dispute aurait éclaté autour de l’utilisation d’une simple bouilloire électrique.
 
Mais la tension est rapidement montée d’un cran.
 
D’après les déclarations de la victime, la mise en cause l’aurait surprise en lui projetant de l’eau bouillante, provoquant des blessures particulièrement graves avant qu’une bagarre n’éclate. L’intervention du mari et d’un beau-frère a permis de mettre fin à la scène.
 
Des blessures graves et une ITT de 21 jours
 
Transportée en urgence à l’Établissement Public de Santé de Richard-Toll, la victime présentait un état préoccupant.
 
Le constat médical est sans équivoque :
•  Brûlures du 2e degré (superficielles et profondes)
•  Décollement cutané et présence de phlyctènes
•  Zones touchées : cou, hémithorax gauche et dos
•  Environ 15 % de la surface corporelle atteinte
 
Le certificat médical délivré fait état d’une incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours, soulignant la gravité des lésions.
 
 
Des aveux, mais une défense contestée
 
Interpellée par les éléments du Commissariat urbain de Richard-Toll, la suspecte est rapidement passée aux aveux.
 
Elle a toutefois tenté de justifier son geste en évoquant une réaction de défense, affirmant que la victime aurait auparavant blessé son nourrisson âgé de cinq mois.
 
Un argument qui devra être examiné par la justice, au regard de la disproportion des faits reprochés.
 
 
Une affaire désormais entre les mains de la justice
 
Au terme de sa garde à vue, la mise en cause a été présentée au Procureur de la République. Elle devra répondre de plusieurs chefs d’accusation lourds :
•  Tentative de meurtre
•  Coups et blessures volontaires
•  Mise en danger de la vie d’autrui
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Mercredi 15 Avril 2026
Dakaractu



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