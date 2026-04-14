Santé publique-Keur Massar : un individu arrêté pour exploitation clandestine d’une fabrique d’eau insalubre à Aladji Pathé

La Brigade territoriale de Keur Massar a procédé, le 12 avril 2026 aux environs de 20 heures, à l’interpellation d’un individu de nationalité sénégalaise pour exploitation clandestine d’une unité de fabrication d’eau, non-respect des règles d’hygiène et mise en danger de la vie d’autrui.



Selon les informations recueillies, les gendarmes ont été alertés de l’existence de cette activité illégale implantée dans le quartier Aladji Pathé.



Une descente sur les lieux a permis de constater que l’exploitant ne disposait d’aucune autorisation de commercialisation. Les installations présentaient également un état d’insalubrité avancé, marqué notamment par des odeurs nauséabondes et la présence de poussière sur les palettes d’eau déjà conditionnées.



Face à ces manquements graves aux normes sanitaires, le mis en cause a été conduit dans les locaux de la brigade, où une mesure de garde à vue lui a été notifiée.

