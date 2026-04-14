Notto : un père de famille retrouvé pendu à un arbre à Pout Diack


Notto : un père de famille retrouvé pendu à un arbre à Pout Diack
Une découverte macabre a été faite hier soir au village de Pout Diack, dans la commune de Notto Diobasse. En effet, les populations de cette contrée sont plongées dans l'émoi et la consternation, suite à ce drame. 
 
Il s'agit d'un père de famille qui a été retrouvé pendu à un arbre à l'aide d'une corde, après avoir déclaré se rendre à son lieu de travail habituel. 
 
Actuellement, les causes exactes dudit drame restent inconnues. De leur côté, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour procéder à l'évacuation du corps à la morgue de l'hôpital de Thiès. Pour leur part, les fds ont procédé au constat d'usage avant d'ouvrir une enquête pour faire la lumière sur cette affaire...
Autres articles
Mardi 14 Avril 2026
Moussa Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
MAGAL 2026- Première réunion préparatoire prévue le 15 avril prochain sous le ndigël de Cheikh Bass Abdou Khadre

MAGAL 2026- Première réunion préparatoire prévue le 15 avril prochain sous le ndigël de Cheikh Bass Abdou Khadre - 14/04/2026

Finance islamique : le FDMI et le COJES s’allient pour former les journalistes économiques à la veille du lancement officiel du fonds

Finance islamique : le FDMI et le COJES s’allient pour former les journalistes économiques à la veille du lancement officiel du fonds - 14/04/2026

KODIENGUINA (Kolda) : Les clubs de garçons INFOP comme solution à l’incivisme en milieu rural …

KODIENGUINA (Kolda) : Les clubs de garçons INFOP comme solution à l’incivisme en milieu rural … - 14/04/2026

Santé publique-Keur Massar : un individu arrêté pour exploitation clandestine d’une fabrique d’eau insalubre à Aladji Pathé

Santé publique-Keur Massar : un individu arrêté pour exploitation clandestine d’une fabrique d’eau insalubre à Aladji Pathé - 14/04/2026

[ Chronique] Le feu lointain qui brûle nos poches Guerre au Moyen-Orient, blocus d'Ormuz : pourquoi ce conflit que nous n'avons pas voulu menace directement l'économie sénégalaise

[ Chronique] Le feu lointain qui brûle nos poches Guerre au Moyen-Orient, blocus d'Ormuz : pourquoi ce conflit que nous n'avons pas voulu menace directement l'économie sénégalaise - 14/04/2026

Crise scolaire : Le G7 et le gouvernement toujours en négociation à l’heure actuelle… les points de blocage persistent

Crise scolaire : Le G7 et le gouvernement toujours en négociation à l’heure actuelle… les points de blocage persistent - 14/04/2026

Affaire Farba Ngom : Ndèye Seynabou Ndiaye libérée, le maire des Agnam désormais le seul en détention

Affaire Farba Ngom : Ndèye Seynabou Ndiaye libérée, le maire des Agnam désormais le seul en détention - 14/04/2026

Tensions entre préfets et élus locaux au Sénégal / Le plaidoyer de Bafodé Kallo, Président de l’association des anciens sous-préfets du Sénégal

Tensions entre préfets et élus locaux au Sénégal / Le plaidoyer de Bafodé Kallo, Président de l’association des anciens sous-préfets du Sénégal - 13/04/2026

Accusée sur les RS par le député Cheikh Bara Ndiaye : Aminata Touré justifie sa présence aux États-Unis

Accusée sur les RS par le député Cheikh Bara Ndiaye : Aminata Touré justifie sa présence aux États-Unis - 13/04/2026

L’Iran menace de riposter si les États-Unis bloquent le détroit d’Ormuz: quelles conséquences?

L’Iran menace de riposter si les États-Unis bloquent le détroit d’Ormuz: quelles conséquences? - 13/04/2026

La Chine s’apprête-t-elle à livrer des armes antiaériennes à l’Iran?

La Chine s’apprête-t-elle à livrer des armes antiaériennes à l’Iran? - 13/04/2026

Sécurité aux frontières : des sous-préfets en formation pour renforcer la résilience territoriale

Sécurité aux frontières : des sous-préfets en formation pour renforcer la résilience territoriale - 13/04/2026

Au Gabon, les nouvelles règles sur l’usage des réseaux sociaux font polémique

Au Gabon, les nouvelles règles sur l’usage des réseaux sociaux font polémique - 13/04/2026

Visite du pape en Algérie: devant le monument aux martyrs d'Alger, Léon XIV appelle au «pardon»

Visite du pape en Algérie: devant le monument aux martyrs d'Alger, Léon XIV appelle au «pardon» - 13/04/2026

Daffé(Pastef): comment la gouvernance du PCC éclaire le Sénégal

Daffé(Pastef): comment la gouvernance du PCC éclaire le Sénégal - 13/04/2026

Hainan Expo : La vitrine mondiale et levier stratégique de la consommation en Chine

Hainan Expo : La vitrine mondiale et levier stratégique de la consommation en Chine - 13/04/2026

[ Chronique ] Homosexualité : la loi suffit-elle ?

[ Chronique ] Homosexualité : la loi suffit-elle ? - 13/04/2026

Au Moyen-Orient, une reprise des hostilités dans toutes les têtes

Au Moyen-Orient, une reprise des hostilités dans toutes les têtes - 12/04/2026

"La Hongrie a choisi l'Europe": soulagement dans l'UE après la défaite d'Orban - 12/04/2026

Ziarra Générale : Le Khalife général des Tidjanes prie pour la paix au Moyen-Orient

Ziarra Générale : Le Khalife général des Tidjanes prie pour la paix au Moyen-Orient - 12/04/2026

Abdoulaye Baldé dresse un bilan accablant de gestion actuelle de la mairie de Ziguinchor : « C’est une ville mourante dans tous les domaines »

Abdoulaye Baldé dresse un bilan accablant de gestion actuelle de la mairie de Ziguinchor : « C’est une ville mourante dans tous les domaines » - 12/04/2026

Tivaouane-Ziar Général : Serigne Moustapha Sy Al Amine appelle à la mobilisation pour la défense de la Tidjania

Tivaouane-Ziar Général : Serigne Moustapha Sy Al Amine appelle à la mobilisation pour la défense de la Tidjania - 12/04/2026

96e Ziarra Générale de Tivaouane / Le ministre Bamba Cissé salue la mémoire de Serigne Babacar Sy : « C’est un homme qui dépasse le temps et l’espace »

96e Ziarra Générale de Tivaouane / Le ministre Bamba Cissé salue la mémoire de Serigne Babacar Sy : « C’est un homme qui dépasse le temps et l’espace » - 12/04/2026

Ziguinchor en crise : Abdoulaye Baldé dresse un réquisitoire sévère contre la gestion actuelle

Ziguinchor en crise : Abdoulaye Baldé dresse un réquisitoire sévère contre la gestion actuelle - 12/04/2026

Thiès: Cheikh Tidiane Dieng parraine le Gala des Légendes du Sport et s'adjuge le titre de Meilleur Jeune Entrepreneur de Thiès.

Thiès: Cheikh Tidiane Dieng parraine le Gala des Légendes du Sport et s'adjuge le titre de Meilleur Jeune Entrepreneur de Thiès. - 12/04/2026

Lancement inaugural du CELMAD: Mary Teuw Niane appelle à une révolution du management public

Lancement inaugural du CELMAD: Mary Teuw Niane appelle à une révolution du management public - 12/04/2026

Visa fantôme : elle empoche plus de 6 millions FCFA et disparaît dans la nature

Visa fantôme : elle empoche plus de 6 millions FCFA et disparaît dans la nature - 12/04/2026

L'ex-chef de la diplomatie iranienne impute l'échec des pourparlers aux exigences américaines

L'ex-chef de la diplomatie iranienne impute l'échec des pourparlers aux exigences américaines - 12/04/2026

Vance quitte le Pakistan après l'échec des négociations avec l'Iran

Vance quitte le Pakistan après l'échec des négociations avec l'Iran - 12/04/2026

L'Iran affirme que les

L'Iran affirme que les "demandes déraisonnables" des Etats-Unis ont fait échouer les négociations - 12/04/2026

RSS Syndication