Notto : un père de famille retrouvé pendu à un arbre à Pout Diack

Une découverte macabre a été faite hier soir au village de Pout Diack, dans la commune de Notto Diobasse. En effet, les populations de cette contrée sont plongées dans l'émoi et la consternation, suite à ce drame.

Il s'agit d'un père de famille qui a été retrouvé pendu à un arbre à l'aide d'une corde, après avoir déclaré se rendre à son lieu de travail habituel.

Actuellement, les causes exactes dudit drame restent inconnues. De leur côté, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour procéder à l'évacuation du corps à la morgue de l'hôpital de Thiès. Pour leur part, les fds ont procédé au constat d'usage avant d'ouvrir une enquête pour faire la lumière sur cette affaire...