KODIENGUINA (Kolda) : Les clubs de garçons INFOP comme solution à l’incivisme en milieu rural …

Le monde rural est souvent confronté à de nombreuses difficultés comme l’accès à l’information relative aux droits des enfants ou des femmes. À cela, il faut ajouter le culte du civisme et de la citoyenneté.

C’est donc dans ce cadre que les clubs de jeunes garçons INFOP représentent une solution dans le monde rural. Ainsi, le club INFOP du village de Kodienguina en est un exemple illustratif.

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Dans cette dynamique, le Club mène des activités axées sur l’éducation, la citoyenneté et la prévention pour accompagner les adolescents garçons vers une masculinité positive et responsable. Il intervient dans la santé de la reproduction, menant des causeries éducatives sur les grossesses précoces, VBG, IST/VIH-Sida et l’hygiène de vie.

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Par ailleurs, il fait de la sensibilisation sur les dangers du numérique, la consommation de drogues et d’alcool, sur le rôle et la responsabilité des garçons. Il mène aussi des activités sur le développement personnel, la citoyenneté.

Du reste, le club s’active autour d’ateliers portant sur des thématiques comme l’estime de soi, la gestion des émotions, la résolution pacifique des conflits, le leadership, la formation sur la prise de parole en public et l’engagement communautaire.

Il a pour objectif principal de faire des garçons des alliés pour l’égalité de genre et la protection de l’enfance à Kodiegnina. Et ce, avec l'appui de l’UNFPA Sénégal et de la Direction de la Protection Sociale des jeunes du Ministère de la Jeunesse et des Sports.