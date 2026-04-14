MAGAL 2026- Première réunion préparatoire prévue le 15 avril prochain sous le ndigël de Cheikh Bass Abdou Khadre

Les préparatifs du Grand Magal de Touba, prévu début août 2026 (18 Safar 1448 de l’Hégire), débutent officiellement ce mercredi avec une réunion du Comité Local de Développement (CLD) à la mairie de Touba, sous la présidence du sous-préfet de Ndame et du maire de la ville.



Sur instruction du porte-parole du Khalif général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, le Comité d’Organisation du Grand Magal participera à cette séance par une forte délégation conduite par son coordonnateur, Serigne Ousmane Mbacké.



Cette rencontre, première d’une série avec les autorités administratives et territoriales, vise à assurer une organisation optimale de l’événement religieux majeur qu’est le Magal. Les discussions porteront sur les secteurs stratégiques : approvisionnement en eau, assainissement, électricité, sécurité, santé et hygiène.



Le Comité d’Organisation réaffirme, à travers le communiqué parvenu à notre rédaction, son engagement à collaborer étroitement avec tous les partenaires pour garantir le bon déroulement du Magal dans les meilleures conditions.