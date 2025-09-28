Santé : Gran Canaria, nouvelle destination pour le tourisme médical en Afrique de l’Ouest

Proche du continent africain, l’archipel des Canaries, en particulier l’île de Gran Canaria, s’impose de plus en plus comme une destination privilégiée pour les soins médicaux spécialisés et le bien-être. Située à seulement 45 minutes de vol de la Mauritanie, et deux heures vol avec le Sénégal, l’île attire de nombreux patients d’Afrique de l’Ouest en quête de traitements de pointe.



Gran Canaria dispose en effet d’un plateau médical moderne et diversifié, avec des centres hospitaliers réputés dans plusieurs disciplines : oncologie intégrée, cardiologie, cancérologie, traumatologie, entre autres. Ces structures collaborent déjà avec des établissements de santé publics en Afrique de l’Ouest, où au Sénégal certaines évacuations médicales se font vers Gran Canaria avec la Fonction Publique et des fois avec les sociétés d'assurances. Cependant, c'est en Mauritanie que proviennent la majeure partie des patients de l'Afrique de l'Ouest, a renseigné la délégation Canarienne, composée de la présidente de Gran Canaria Spa, Wellness et Health, Barbara Svchlakova et de la Responsable de la Stratégie Internationale de l'hôpital privé de San Roque de Maspalomas.

