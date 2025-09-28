Santé : Gran Canaria, nouvelle destination pour le tourisme médical en Afrique de l’Ouest


Santé : Gran Canaria, nouvelle destination pour le tourisme médical en Afrique de l’Ouest

Proche du continent africain, l’archipel des Canaries, en particulier l’île de Gran Canaria, s’impose de plus en plus comme une destination privilégiée pour les soins médicaux spécialisés et le bien-être. Située à seulement 45 minutes de vol de la Mauritanie, et deux heures vol avec le Sénégal,  l’île attire de nombreux patients d’Afrique de l’Ouest en quête de traitements de pointe.

Gran Canaria dispose en effet d’un plateau médical moderne et diversifié, avec des centres hospitaliers réputés dans plusieurs disciplines : oncologie intégrée, cardiologie, cancérologie, traumatologie, entre autres. Ces structures collaborent déjà avec des établissements de santé publics en Afrique de l’Ouest, où au Sénégal certaines évacuations médicales se font vers Gran Canaria avec la Fonction Publique et des fois avec les sociétés d'assurances. Cependant, c'est en Mauritanie que proviennent la majeure partie des patients de l'Afrique de l'Ouest, a renseigné la délégation Canarienne, composée de la présidente de Gran Canaria Spa, Wellness et Health, Barbara Svchlakova et de la Responsable de la Stratégie Internationale de l'hôpital privé de San Roque de Maspalomas. 

 

Au Sénégal, les évacuations médicales se font traditionnellement vers la France, le Maroc, la Tunisie ou encore la Turquie. Mais pour Mme Yurena Rivero, responsable de la stratégie internationale des hôpitaux universitaires de San Roque, Gran Canaria a un rôle majeur à jouer dans le développement du tourisme sanitaire régional. Elle met en avant les collaborations déjà en cours avec des médecins sénégalais, notamment en télé-médecine et dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la santé.

En visite au Sénégal, la délégation Canarienne a également soulevé la question des visas pour les patients et leurs accompagnants. Un frein majeur qui pourrait ralentir les échanges médicaux. Toutefois, Mme Rivero rassure : « des négociations sont en cours avec les responsables diplomatiques des deux pays afin de faciliter l’octroi de papiers administratifs pour les évacuations médicales ».

Avec ce projet, Gran Canaria espère renforcer son attractivité et devenir une plateforme de référence en matière de tourisme médical pour toute l’Afrique de l’Ouest, particulièrement le Sénégal. 

 

Dimanche 28 Septembre 2025
