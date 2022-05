Santé : Au Sénégal une étude révèle que plus de 16,38% des enfants souffrent de l'asthme.

L’Asthme est une maladie à prendre au sérieux et à traiter pour limiter les dégâts quelle que soit la pathologie. C'est pour cette raison que les professionnels de la pédiatrie du Sénégal se sont réunis ce mercredi 11 mai 2022 pour faire le diagnostic de l'asthme chez les enfants.



Cette rencontre a été organisée dans le cadre de la journée mondiale de l'asthme axée sur le thème : "Problèmatique de la prise en charge de l'asthme en milieu scolaire".



Dans son allocution, Idrissa Demba Ba a précisé que plus de 16,38% des enfants vivent avec cette maladie. Une augmentation qui pour lui, montre effectivement que la majeure partie de ces enfants ne prennent pas le traitement. Ainsi, ajoute-t-il, "le taux de prévalence dans le pays est de 6 %."



La qualité de l'air, plus généralement celle de l'environnement, est la principale cause de cette recrudescence de certaines maladies respiratoires.



Mieux encore, l'étude a révélé également qu'il y a des risques d'asthme actuel plus élevés dans les secteurs non connus à risque, comme ceux des écoles, les marchés, les poussières dans les quartiers entre autres.



Étant une maladie chronique,"l’asthme ne guérit pas, la prise en charge doit intégrer l’éviction des facteurs déclenchant", a expliqué le Dr Aminata Diop Coulibaly.



En partenariat avec l'UNICEF, les centres médicaux scolaires, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le ministère de la santé entre autres, ces derniers s'engagent dans une dynamique positive de mettre un terme à cette augmentation de l'asthme, surtout chez les enfants en milieu scolaire....



Pour faire face à cette maladie, les acteurs appellent aussi à "une meilleure caractérisation des expositions professionnelles et environnementales" pour améliorer la prévention.



Rappelant aussi que des journées de sensibilisation et d'information seront menées pour mieux informer la population de cette maladie chronique...