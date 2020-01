Santé : Abdoulaye Diouf Sarr au Forum mondial sur la pneumonie infantile en Espagne .

Le Forum Mondial sur la pneumonie infantile se tient du 29 au 31 Janvier 2020 à Barcelone (Espagne). Il sera l’occasion d’aborder plusieurs problématiques, notamment le défi du financement de la pneumonie. Car, selon les estimations du Système des Nations Unies de 2017, sur les causes de décès des enfants de moins de cinq ans, la pneumonie représente (12%) et elle est une problématique mondiale qu’il faut résoudre.



À cette importante rencontre mondiale, prend part Abdoulaye Diouf Sarr, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal. Elle sera l’occasion d’exposer les performances du Sénégal dans la prise en charge de la pneumonie infantile.



La pneumonie est la première cause de mortalité chez les enfants de 1 à 59 mois au Sénégal. Toutefois, la prévalence a beaucoup diminué dans notre pays, passant de 13 à 5% entre 2005 et 2018. L’introduction d’interventions à haut impact telles que le vaccin contre l’hémophylus et le Pneumocoque a beaucoup contribué à la baisse de celle-ci.



Malgré ces améliorations, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a développé un plan d’amélioration de la qualité de la prise en charge de la pneumonie avec l’initiative Sprint grâce à l’appui technique et financier de l’Unicef. Ce Projet comprend 2 phases : Il s'agit de la phase pilote et de la phase d'extension. La phase pilote d’un an (2020) couvrant 5 districts sanitaires dans 3 régions et d'une phase d’extension de deux ans (2020 – 2022) dans d’autres régions du Sénégal.



La disponibilité de l’oxygène et de l’amoxicilline dispersible à tous les niveaux va être améliorée ainsi que le renforcement des capacités des prestataires de services, a appris Dakaractu, ce mercredi.