Sangomar : 147 candidats à l’émigration interceptés par la Marine nationale

Le jeudi 14 août 2025, la Marine nationale a annoncé avoir intercepté, à environ 92 km au large de Sangomar, une pirogue transportant 147 candidats à l’émigration irrégulière.
L’opération a été menée par le PHM Niani, qui a procédé au secours des migrants avant de les débarquer à la Base navale Amiral Faye Gassama.
Les personnes interpellées ont été mises à la disposition des services compétents pour les suites nécessaires.
