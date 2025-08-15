Sangomar : 147 candidats à l’émigration interceptés par la Marine nationale

Le jeudi 14 août 2025, la Marine nationale a annoncé avoir intercepté, à environ 92 km au large de Sangomar, une pirogue transportant 147 candidats à l’émigration irrégulière.



L’opération a été menée par le PHM Niani, qui a procédé au secours des migrants avant de les débarquer à la Base navale Amiral Faye Gassama.



Les personnes interpellées ont été mises à la disposition des services compétents pour les suites nécessaires.

