Sandiara : 42 kg de chanvre indien saisis, les trafiquants en fuite

Dans le cadre de ses opérations de surveillance et de lutte contre le trafic de drogue, l’Unité de lutte de Mbour de la Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès (OCRTIS) a réalisé une importante saisie ce mercredi 6 août 2025, à Sandiara.

Selon la note de la police exploitée par Dakaractu, les agents ont intercepté deux colis de chanvre indien d’un poids total de 42 kilogrammes, abandonnés par des individus qui ont pris la fuite à bord d’une charrette, laissant leur cargaison sur place.

Cette opération a été rendue possible grâce à une mission d’investigation ciblée menée dans la zone. L’enquête est toujours en cours afin de retrouver les auteurs de ce trafic.