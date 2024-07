Sanctions financières : Les lutteurs Ama Baldé, Ada Fass et Cie délestés de plus de 5 millions FCFA

Après le gala de lutte organisé par Albourakh Events le dimanche 30 juin 2024 à l'arène nationale, le Comité national de gestion de la lutte sénégalaise a appliqué des sanctions financières à l'encontre de plusieurs lutteurs pour diverses infractions. Au total, plus de 5 millions de francs CFA ont été retenus sur les reliquats de leurs lutteurs.



Ainsi, Ama Baldé (Pikine Mbollo) a perdu 2 630 000 F CFA, correspondant à un retard de 29 minutes sur son temps de « Touss » (100 000 F CFA pour les 10 premières minutes, 200 000 F CFA pour les 10 minutes suivantes et 270 000 F CFA pour les 9 dernières minutes).



Battu par Ada Fass, le lutteur Gouy Gui a laissé dans les caisses du CNG la somme de 1 080 000 F CFA, lui aussi pour dépassement de temps de préparation mystique.



La sanction a été plus lourde pour le lutteur Fassois. En effet, Ada Fass a été sanctionné de 650 000 F CFA pour 45 minutes de dépassement sur son temps de préparation mystique en plus d’une suspension d’un an ferme !



Le 3ème titre de Fass, Gris Bordeaux a perdu 490 000 F CFA, dont 40 000 F CFA pour 4 minutes de surplus sur son temps de Touss, ainsi que 450 000 F CFA pour introduction d'objets interdits dans l'enceinte de l'arène.



Ces sanctions financières, appliquées de manière stricte par le Comité national de gestion de la lutte, visent à faire respecter les règles de la discipline et à garantir le bon déroulement des galas.