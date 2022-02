Salon International de Dakar : la Diaspora sénégalaise à la foire des difficultés et solutions de l’entreprenariat au Sénégal.

Le Salon International de Dakar ouvre ses portes pour la tenue de sa première édition, le 12 février prochain, à la place du souvenir. Initié par des ressortissants sénégalais vivant à l’extérieur et dans différents continents du monde, l’événement inscrit sous le signe « Entreprendre avec la diaspora », vise à apporter une solution aux problèmes d’entreprenariat en Afrique et au Sénégal en particulier, mais surtout donner une réponse concrète aux problèmes que la diaspora, elle-même, rencontre à l’international.



Le Salon entend, également, à travers des panels qui seront animés par des experts, échanger sur les difficultés liées au service public, à la facilitation du retour des entrepreneurs sénégalais à travers les organisations d’appui à l’investissement des sénégalais de l’extérieur. C’est dans ce cadre que la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (Der/Fj), l’Apix entre autres institutions de l’État, ont été incitées à venir prendre part au rendez-vous.



Tous les secteurs d’activité de l’économie nationale seront représentés. Il est prévu dans le programme une exposition, du spectacle et un concours d’entreprenariat où le lauréat qui sera primé, profitera de tous les avantages du réseau d’entrepreneurs de la diaspora qui sera créé à travers le salon.