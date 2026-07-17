Centre-ville-Palais de la République : Des Sénégalais appellent le PR Diomaye Faye à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU

Aux abords du Palais de la République, où s'est tenue l'audience cet après-midi entre le président Bassirou Diomaye Faye et son prédécesseur Macky Sall, plusieurs citoyens ont exprimé le souhait de voir le Président Bassirou Diomaye Faye soutenir la candidature de l'ancien chef de l'État au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU).

Au micro de Dakaractu, ces citoyens sénégalais estiment qu'au-delà des divergences politiques, la candidature de Macky Sall à la tête de l'ONU mérite d'être portée par l'ensemble de la Nation.