Le cri d’Angélique Manga à l’accueil de Macky Sall : « On s’est assez entretués »

Angélique Manga, ancienne ministre sous le magistère de Macky Sall et responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) à Ziguinchor, a lancé un vibrant appel à l’unité nationale, cet après-midi, à l’occasion de l’accueil réservé à l’ancien chef de l’État.







Au micro de Dakaractu, Angélique Manga a d’emblée rappelé le caractère indivisible de la nation sénégalaise. « Le Sénégal est un et indivisible », a-t-elle martelé, avant de convoquer l’histoire pour appuyer son propos : « Même les guerres les plus terribles, les plus meurtrières, ont fini par se terminer autour d’une table. »







C’est à cette raison qu’elle dit s’adresser à l’ensemble des Sénégalais, appelant à tourner la page des divisions et des affrontements. « On s’est assez fait mal. On s’est suffisamment entretués », a-t-elle lancé, non sans souligner que le pays évolue dans un contexte marqué par des enjeux géopolitiques et géostratégiques qui, selon elle, dépassent les seules querelles internes. La responsable politique a plaidé pour un dialogue direct entre acteurs, plutôt qu’une multiplication des médiations extérieures, insistant sur la nécessité de privilégier d’abord l’intérêt du Sénégal avant toute autre considération, y compris les instances internationales comme les Nations unies.







Elle a par ailleurs appelé à une remise à plat en profondeur des institutions du pays, sans exception, invitant les députés, maires et autres responsables sénégalais à s’inscrire dans cette dynamique de réconciliation et d’unité nationale.

