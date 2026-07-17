Massaly appelle les Sénégalais à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU et salue l'attitude du PR Diomaye Faye


À l'occasion du retour de l'ancien président de la République, Macky Sall, au Sénégal, Mamadou Lamine Massaly a invité les Sénégalais à dépasser les clivages politiques afin de soutenir la candidature de l'ex-chef de l'État au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU).
Selon lui, cette candidature représente une opportunité stratégique non seulement pour le Sénégal, mais également pour l'ensemble du continent africain. Il a ainsi appelé les citoyens à accompagner Macky Sall par leurs prières et leur soutien afin qu'il puisse accéder à cette haute responsabilité internationale.
Mamadou Lamine Massaly a par ailleurs salué l'attitude du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à l'occasion de l'arrivée de son prédécesseur. Il a estimé que le chef de l'État a posé un acte républicain en facilitant cet accueil, malgré les divergences et le contexte politique, y voyant un geste qui honore les institutions de la République.
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Vendredi 17 Juillet 2026
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