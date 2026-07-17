Hôpital régional de Thiès/ régularisation des 78 agents- La directrice apporte des précisions: " il faut qu'on régularise la moitié et l'autre moitié on attend l'année prochaine"

À la suite du sit-in du syndicat autonome des travailleurs de la santé de l'hôpital régional de Thiès qui a mis en lumière les préoccupations sociales liées aux indemnités de garde, la situation des stagiaires, à la question liée au pré-embauche, entre autres, la directrice de l'hôpital de l'hôpital Mariama Cissokho a tenu à faire face à la presse pour apporter des précisions relativement à la régularisation des agents, au relèvement du plateau technique, etc.

S'agissant de la régularisation des agents, la directrice a déclaré. " Pour la régularisation, le dossier a été transmis au niveau du conseil d'administration après analyse on a vu que régulariser d'un seul coût 78 agents cela pose problème dans la mesure où il y avait beaucoup de problèmes. Il y a un problème de matériels, problème d'équipements, problème de consommables, etc. Et il faut qu'on régularise la moitié et l'autre moitié on attend l'année prochaine. C'est écrit noir sur blanc", a-t-elle réagi, répondant ainsi à la déclaration du Sat-Santé sur la question liée au pré-embauche.

Poursuivant, Madame Sow d'ajouter, "Au sortir de ce conseil d'administration, j'ai convoqué les concernés. On a discuté mais après il y a certains syndicats qui sont derrière pour dire que non c'est elle qui a pris les décisions. Mais ce n'est pas possible, je ne peux pas prendre ces décisions cas même", a-t-elle précisé.

Et de conclure. " Sur les 78, on a pris 39 et on fait une commission des ressources humaines pour pouvoir mettre en place les critères et pour pouvoir prendre les 39".

Lors de son face-à-face avec la presse, la directrice de l'hôpital El Hadj Ahmadou Sakhir Ndièguène de Thiès est revenue sur les acquis en terme d'équipements et les projets en cours pour relever davantage le plateau technique de cette structure sanitaire...