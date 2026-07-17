Sira Ndiaye sur l’accueil de Macky Sall: « Bassirou Diomaye a posé un acte républicain »

L’ancien président Macky Sall, de retour au Sénégal ce vendredi 17 juillet 2026 après plusieurs mois passés à l’étranger, a été accueilli par une foule nombreuse de militants et responsables de l’Alliance pour la République (APR) à l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff. Au micro de Dakaractu, la responsable de l’APR Sira Ndiaye est revenue sur la décision du président Bassirou Diomaye Faye de recevoir son prédécesseur, saluant un geste qui, selon elle, dépasse les clivages partisans. « Bassirou Diomaye a posé un acte républicain », a-t-elle déclaré, mettant en avant l’esprit d’unité nationale qui aurait présidé à cette audience, alors que Macky Sall mène par ailleurs une campagne diplomatique pour sa candidature au poste de secrétaire général de l’ONU.