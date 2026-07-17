Kaolack : "Boo sossaléé Touba, nieup gua sossal" (Serigne Babacar Kane, Khalife de Léona Kanène)

Serigne Babacar Sy Kane, le Khalife général de Léona Kanène a profité de la visite de courtoisie de l’administrateur général du Fongip pour s’exprimer sur la situation actuelle du pays. « Nous ne laisserons personne détruire ce pays », a d'emblée déclaré le guide religieux.
Poursuivant, le Khalife de Léona Kanène a vertement critiqué les discours jugés mensongers à l'endroit des cités religieuses. "Sossal nagne niou sakh. Ndakh boo sossaléé Touba, nieup gua sossal", a martelé le marabout.
Par ailleurs, le guide religieux a salué le séreux, la discipline et le courage du Président Bassirou Diomaye Faye...
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