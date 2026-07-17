Retrouvailles entre Diomaye et Macky : Un sénégalais déplore la situation du pays et plaide pour un esprit de dépassement...

A l’occasion de l’arrivée de l’ex président Macky Sall, ce vendredi 17 juillet 2026, la réaction des sénégalais ne s’est faite attendre. Selon Alassane Sarr, citoyen sénégalais, tout est à l'arrêt depuis que Macky Sall n’est plus au Sénégal. Ce dernier salue les retrouvailles entre le président de la République Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall.
Pour lui, Ousmane Sonko est l’unique responsable de la situation actuelle du pays et de tout ce qui se passe. Pour l’intérêt du pays, il invite le chef de l’Etat à faire preuve d’esprit d’ouverture pour le développement du pays
Pour lui, Ousmane Sonko est l’unique responsable de la situation actuelle du pays et de tout ce qui se passe. Pour l’intérêt du pays, il invite le chef de l’Etat à faire preuve d’esprit d’ouverture pour le développement du pays
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