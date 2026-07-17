Palais de la République : Fin de l’audience Diomaye-Macky Sall…départ pour LSS

L’audience entre le président Diomaye Faye et son prédécesseur Macky Sall vient de prendre fin ce vendredi au palais de la République. L’ancien chef de l’État a immédiatement quitté les lieux avec son cortège en direction de l’aéroport LSS où il devra prendre son vol pour rallier la Gambie.
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