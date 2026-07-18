Faux mandat, enlèvement en plein Dakar et 50 millions emportés : comment le gang des faux policiers est tombé

Une fausse opération de police menée en pleine journée

Les faits remontent au 25 juin. Aux environs de 14 heures, plusieurs individus font irruption dans un appartement situé à Fann-Hock, à Dakar. Face aux deux ressortissants indiens présents sur les lieux, ils se présentent comme des agents de police.

Pour rendre leur intervention crédible, les assaillants auraient exhibé une « carte professionnelle » ainsi qu’un prétendu « mandat de perquisition ». Ils affirment être autorisés à contrôler les activités des occupants, qu’ils accusent de se livrer au blanchiment de capitaux après la vente de drogue.

Cette mise en scène aurait permis au groupe de prendre rapidement le contrôle de l’appartement et de neutraliser toute résistance.

Les 50 millions de FCFA découverts dans une armoire

Sous couvert d’une prétendue perquisition, les individus passent l’appartement au peigne fin. C’est au cours de cette fouille qu’ils découvrent une importante somme d’argent rangée dans une armoire.

D’après Libération, le montant emporté s’élève à 50 millions de FCFA. Mais les assaillants ne se limitent pas au vol de l’argent. Au moment de quitter les lieux, ils passent des menottes aux deux ressortissants indiens avant de les faire monter de force dans un véhicule.

Les victimes se retrouvent ainsi privées de liberté par des hommes qu’elles prennent, dans un premier temps, pour de véritables représentants des forces de sécurité.

Trois heures de séquestration à travers Dakar

Après leur enlèvement, les deux hommes auraient été conduits dans plusieurs rues de Dakar. Leur déplacement forcé aurait duré près de trois heures, entre 14 heures et 17 heures.

Selon le récit rapporté par Libération, les victimes ont finalement été abandonnées sur la VDN 3. Avant de les relâcher, leurs ravisseurs les auraient menacées afin de les dissuader de saisir les autorités ou de chercher à identifier les membres du groupe.

La plainte déposée après les faits a déclenché une enquête de la Sûreté urbaine de Dakar.

Le véhicule des ravisseurs au cœur de l’enquête

Les enquêteurs ont d’abord cherché à reconstituer l’itinéraire emprunté par les ravisseurs après leur départ de Fann-Hock. L’exploitation des images disponibles a permis d’identifier le véhicule dans lequel les deux ressortissants indiens avaient été embarqués.

Son numéro d’immatriculation a également été relevé. Cette information a constitué l’un des premiers éléments déterminants de l’enquête.

Le travail technique réalisé par la Sûreté urbaine, en collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile, a ensuite permis de localiser plusieurs suspects. Leur présence aurait été établie dans différents endroits correspondant au trajet décrit par les victimes.

Neuf personnes interpellées

Grâce au recoupement des images, des données de téléphonie et des déclarations des victimes, les policiers ont procédé à l’interpellation de neuf individus.

Parmi les personnes citées par Libération figure Seydou Wane, dit Lamine, présenté comme un agent commercial à la Lonase. Il aurait été chargé de trouver le véhicule nécessaire à l’opération et de recruter d’autres membres du groupe.

Le quotidien évoque également un chauffeur au ministère des Finances, détenteur d’un restaurant situé à « Case ba », où le coup aurait été préparé. Ibrahima Boye, présenté comme chauffeur Yango, et Mouhamadou Faye, dit « Doudou », agent de sécurité, font aussi partie des personnes interpellées.

Un commerçant nommé Souleymane Mbaye a également été arrêté en centre-ville. En relation d’affaires avec les deux ressortissants indiens, il est présenté comme celui qui aurait fourni au groupe des informations sur les victimes.

Des réunions préparatoires dans un mini-restaurant

Selon Libération, les suspects interpellés auraient formellement reconnu leur participation à l’opération. Ils auraient expliqué que le projet avait été planifié au cours de plusieurs rencontres de coordination organisées dans le mini-restaurant de Seydou Wane.

Les participants auraient notamment discuté du recrutement de personnes physiquement robustes chargées de maîtriser les occupants de l’appartement et d’exécuter l’enlèvement.

Les rôles auraient été répartis avant le passage à l’acte : recherche du véhicule, identification des victimes, recrutement des exécutants, préparation des accessoires destinés à simuler une intervention policière et organisation de la fuite.

Un technicien prévu pour effacer les images de surveillance

Les membres du groupe auraient également évoqué la présence d’un technicien chargé d’effacer les enregistrements des caméras de surveillance installées dans l’immeuble abritant l’appartement.

Selon les éléments rapportés par le journal, les auteurs auraient réussi à neutraliser les images correspondant au moment des faits. Lors des constatations, les enquêteurs auraient remarqué que le passage des assaillants n’avait pas été enregistré, alors que les images des jours précédents étaient toujours disponibles sur le serveur.

Cette anomalie a renforcé l’hypothèse d’une opération préparée avec minutie et d’une intervention destinée à faire disparaître les traces du groupe.

Une tenue de gendarmerie et des menottes retrouvées

Les perquisitions effectuées aux domiciles des suspects ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur plusieurs objets susceptibles d’avoir été utilisés pendant l’opération.

Libération fait état de la découverte de bottes, d’une tenue de la gendarmerie, d’un béret, d’un ceinturon et d’un insigne. Des menottes ont également été saisies.

L’une des victimes aurait reconnu les menottes comme étant celles utilisées au moment de son enlèvement. Ces découvertes confortent la thèse d’une mise en scène destinée à faire croire à une véritable opération de police ou de gendarmerie.

Une partie du butin récupérée

Les enquêteurs ont aussi retrouvé, dans les domiciles visités, des sommes d’argent présentées comme constituant le reste du butin.

L’enquête de la Sûreté urbaine devra désormais préciser le rôle exact de chacun des neuf suspects, les conditions dans lesquelles les informations sur les victimes ont été obtenues et la destination donnée à la totalité des 50 millions de FCFA.