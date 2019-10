Saint-Louis / Opération de démolition de maisons : Le colonel Abdourahim Kébé accuse les autorités d'avoir "un agenda caché pour ce site"

Venu apporter son soutien aux victimes des démolitions de maisons à la cité Ngallèle-Khar Yalla, le colonel Abdourahim Kébé dénonce l'attitude des autorités de la ville de Saint-Louis.



L'ancien membre du parti Rewmi dénonce ce qu'il considère comme non assistance des dirigeants de la ville tricentenaire aux pauvres citoyens nécessiteux, mais également l'absence de sommation interpellative aux occupants des maisons démolies.



Au leader politique d'estimer que "l'administration utilise la répression comme arme de guerre en lieu et place de protéger la population".



Le colonel Abdourahim Kébé de révéler également que les autorités ont un agenda caché pour le site. "Saint-Louis est une ville stratégique de par la découverte du pétrole et du gaz, donc les autorités ont un agenda caché pour ce site", informe toujours le colonel Kébé.



Il invite la population à faire face à la forfaiture...