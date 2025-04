Saint-Louis : Le parquet financier traque de présumés marchés fictifs dans le projet Agropole Nord

Ce dossier s’inscrit dans une démarche plus large de lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics, avec une extension des enquêtes à d’autres régions, comme Thiès et Colobane, dans le cadre de la décentralisation du contrôle des finances publiques.



Parmi les personnes concernées figurent un ancien directeur administratif et financier, ainsi que plusieurs fournisseurs. Leur sort devrait être scellé dans les jours à venir, à l’issue d’une audition par le parquet, souligne le journal Libération.