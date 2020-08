Saccage du journal « Les Échos » : Baba Tandian condamne, se propose en médiateur et offre un ordinateur à la rédaction

Les gestes de soutien au quotidien « Les Échos » qui a subi la furie des éléments « Moustarchidines » lundi dernier, se multiplient. Cette fois-ci, c’est au tour de Baba Tandian, éditeur de presse, qui a fait le déplacement dans les locaux du journal pour exprimer sa compassion à la rédaction et son propriétaire Cheikh Oumar Ndaw.

L’ancien Président de la Fédération de Basket Ball a offert un ordinateur « Imac 27 pouces » « modeste contribution » au journal, et a dit « comprendre les difficultés de la presse ». Il s’est par ailleurs proposé comme médiateur pour désamorcer la bombe entre le guide des Moustarchidines Serigne Moustapha Sy et la Rédaction, et « va proposer à ce dernier de condamner cet agissement ».

Baba Tandian a enfin lui même condamné personnellement cet acte qu'il qualifie de barbare. Une visite appréciée par toute la rédaction de « Les Échos » qui salue là « un geste extraordinaire »