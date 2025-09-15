Saccage de Bus de transport urbain : Le collectif des travailleurs de l’AFTU annonce un arrêt à partir du lundi 15 septembre

Le collectif des travailleurs de l’Association de financement des transports urbains (AFTU) a annoncé, ce dimanche, une décision d’arrêt de travail à compter du lundi 15 septembre 2025. Dans un communiqué, les travailleurs expliquent que ce mouvement est motivé par les saccages récurrents et l’insécurité grandissante auxquels le personnel est confronté dans l’exercice de ses fonctions.



« Nous informons l’opinion nationale et internationale que cette perturbation est indépendante de notre volonté. C’est juste que notre sécurité est menacée », indique le collectif dont le président est Abass Sarr. Cette suspension risque de perturber fortement la mobilité urbaine dans la région de Dakar et les autres localités couvertes par les minibus « Tata », principaux véhicules de l’AFTU.



Le collectif interpelle les autorités compétentes afin de prendre des mesures urgentes pour garantir la sécurité du personnel et des usagers. Rappelons qu'à la suite d'un accident qui s'est déroulé ce dimanche 15 septembre entre un bus Tata et un "jakartaman" qui a perdu la vie, des jeunes en colère ont saccagé des bus dans un Terminus à Rufisque.