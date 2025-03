SIPS - Thiaroye libéré de l'anarchie urbaine : Une opération de désencombrement réussie pour sécuriser et aménager l'axe

Le Préfet de Pikine, en présence du Directeur Général du Cadre de Vie et de l'Hygiène publique, conduira une visite cruciale le long de l'axe Sips-Thiaroye, récemment dégagé. Cette action, réalisée en accord avec la vision du Président et du Premier Ministre, a conduit à la libération et à la sécurisation d'un tronçon essentiel de la RN1, une zone vitale de la capitale. Ces initiatives ont reçu de nombreux éloges, aussi bien de la part des habitants que des responsables locaux, qui ont manifesté leur satisfaction quant à l'évolution rapide du décor urbain.



Serigne Kosso Sène, le Directeur du Cadre de Vie, a exprimé son excitation suite à la transformation significative du site. Il a souligné l'importance d'une régulation rigoureuse des espaces publics et a réaffirmé le besoin de rendre l'environnement plus opérationnel et sain. En outre, il a encouragé les sociétés privées à s'impliquer dans la conception de ces lieux, par le biais de leur responsabilité sociale, notamment en intégrant des zones vertes et en optimisant les infrastructures présentes. Le processus ne se limite pas à cette première phase ; des plans de suivi et de gestion seront élaborés pour prévenir tout retour à la désorganisation.