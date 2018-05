SCANDALE : Une affaire de fraude secoue la Banque Africaine de Développement (BAD)

C’est une « bombe » interne. Selon Libération, une grosse affaire de fraude secoue actuellement la Banque Africaine de Développement (BAD). En effet, une enquête qui aurait été menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption a révélé que Robert Akika Ngong s’est livré à une pratique frauduleuse. Il se serait livré à une pratique frauduleuse dans le cadre de son recrutement comme consultant par le département des statistiques de la Banque : M. Ngong a fait de fausses déclarations au sujet de sa contribution à la conception d’un projet, afin d’éviter d’être disqualifié d’une mission de consultation portant sur la mise en œuvre de ce même projet.

Pendant cette période d’exclusion, M. Ngong ne sera éligible ni aux marchés, ni aux contrats de consultation financés par la Banque africaine de développement. En vertu de l’Accord

d’application mutuelle de décisions d’exclusion, la sanction prononcée contre lui peut également être exercée par la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Groupe de la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement.