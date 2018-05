SANTÉ/TOUBA : Lat Diop au chevet des populations

En collaboration avec ses partenaires, le directeur de la coopération et des finances du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan a permis, ce week-end, dans la ville sainte de Touba, à plus de cinq mille (5000) personnes de bénéficier de consultations médicales gratuites en ophtalmologie et de dotation de lunettes.

« Touba est notre première et dernière demeure. C’est pourquoi, nous n’hésitons jamais à partager avec ses populations le peu que le bon Dieu nous a donné. Nous avons jugé nécessaire, comme nous l’avons fait à Guédiawaye, de venir au chevet des populations, surtout des plus démunies, pour leur apporter notre soutien en matière de santé », a dit Lat Diop, par ailleurs membre du Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République (APR).

Justifiant toujours son geste, le responsable "apériste" d’avancer : « Le président de la République pour qui nous travaillons, ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Nous sommes en train d’apporter notre pierre à l’édifice du Sénégal émergent qu’il veut bâtir ».

Enfin, il a invité les responsables de sa formation politique de la localité à plus de détermination pour ce qui est du parrainage de leur candidat à la présidentielle. « Il est temps que l’on taise nos querelles et œuvrer pour l’essentiel, c’est à dire la réélection du président Macky Sall en 2019 car, le pays a encore besoin de lui », a-t-il conclu.

De leur côté, les personnes bénéficiaires se disent très satisfaites des largesses de Lahad Diop, et appellent les autres bonnes volontés à agir de la sorte.