SANTÉ : Le Ministère de la santé vers une réactualisation de la nomenclature des actes professionnels.

Le syndicat des médecins privés du Sénégal (SYMEPS) a entamé le processus de révision de la nomenclature générale des actes professionnels.



Cette nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, radiologues et biologistes, un document stratégique, a pour but de fixer le montant des sommes à payer à l'Administration par les personnes bénéficiant de consultations ou de visites de praticiens de l'Administration ou à qui sont prodigués des actes médicaux, chirurgicaux ou de spécialistes, soit au cours de consultations ou de visites, soit durant leur hospitalisation.



Au Sénégal, la dernière version officielle date de 1955. En 2021, une dernière mise à jour a été faite, avec la contribution des sociétés savantes afin d'intégrer tous les nouveaux actes liés à l'évolution de la technologie.



En outre, ce document prend en charge également les actes des paramédicaux et les sage-femmes.

Ledit document a été remis à Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé et de l’action sociale, ce jeudi, dans le cadre d'un atelier qu'il a lui-même présidé, en présence des acteurs de la santé, les syndicats et les partenaires.



Ainsi, de manière spécifique, il s'agira pour les participants de présenter les domaines où elle doit être réactualisée et prendre en compte tous les aspects y référents, de s'approprier la nomenclature des actes médicaux et enfin de définir les prochaines étapes.