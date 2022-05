SANTÉ / L’HOGIP accueille le projet « Fatma Bint Moubarak », le nouveau pôle mère-enfant financé par la fondation ZAYED.

Ce projet est financé à hauteur de 1.500.000 dollars soit environ 800.000.000 FCFA par la Fondation ZAYED pour les Actions Caritatives et Humanitaires des Émirats Arabes Unis.







Les travaux s'étaleront sur une durée prévisionnelle de 12 mois et feront état de Bâtiment sur 2 niveaux (R+1), dont 69 lits avec possibilité d'extension en R+2 le bâtiment sera composé de :







Service de gynécologie-obstétrique







Il sera doté d’une capacité de 29 lits, 05 cabines individuelles de 1ère catégorie, 4 cabines à deux lits de 2ème catégorie, 4 salles à 4 lits de 3ème catégorie, 01 unité d'accueil des urgences gynéco-obstétriques, 01 salle de pré-travail, 2 salles d'accouchement dont 1 humanisée et 03 salles de consultation médecin, 01 salle de consultation des urgences gynéco- obstétricales, 01 salle opératoire des urgences obstétricales.







Service de Pédiatrie







Il comporte 40 lits, 01 unité de prise en charge des urgences pédiatriques, 01 unité de soins intensifs pédiatriques de 06 lits, 01 unité de dépistage (dépistage de la surdité néonatale, etc.), 01 unité de prise en charge néo-comportementale et pédopsychiatrie (détection et PEC précoce des déficits PM, intellectuels, neurosensoriels chez les prématurés et les asphyxiques tels que les troubles envahissants du développement type autisme)







Une unité d'hospitalisation de pédiatrie générale médicale et chirurgicale







Elle aura 19 lits, 01 unité de néonatologie avec une capacité de 10 incubateurs, 01 unité de réanimation néonatale avec une capacité de 05 tables de réanimation, 03 salles de consultation pédiatrique, 01 unité de vaccination et de prise en charge de la malnutrition, 01 biberonnerie 01 salle de jeux-ludothèque.







Ensuite à cheval sur la Maternité et la Pédiatrie, il y aura 01 unité Kangourou de 06 lits pour le suivi des petits poids de naissance, 01 crèche de 4 berceaux, 01 unité d'imagerie d'urgence avec une radiographie numérique, 01 unité de biologie délocalisée pour des examens d'urgence, 01 salle d'échographie, 01 unité d'explorations fonctionnelles 01 bloc opératoire avec : 02 salles dédiées à la gynécologie et au programme réglé, 01 salle dédiée à la chirurgie pédiatrique, 02 salles de réveil, et des espaces d'attente et de vie pour les malades et accompagnants et des bureaux pour le personnel.