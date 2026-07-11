Trafic difficile à Diamniadio : Un bouchon de 5km bloque l’axe Dakar-AIBD

La circulation est fortement perturbée depuis ce samedi à hauteur de Diamniadio, dans le sens Dakar-AIBD, sur l’autoroute à péage. Dans un communiqué diffusé à 10h15, la société Autoroute de l’Avenir Dakar-AIBD signale que le trafic est rendu difficile par la tenue d’un événement au Dakar Arena, générant un bouchon de plus de 5 kilomètres. Les usagers empruntant cet axe, notamment depuis Rufisque en direction de Diamniadio, sont invités à anticiper un temps de trajet supplémentaire. La société concessionnaire a présenté ses excuses aux usagers pour la gêne occasionnée et les a remerciés pour leur patience et leur compréhension.
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