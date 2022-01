SANGALKAM / LOCALES 2022 : BBY conteste les résultats et dépose un recours.

Oumar Guèye réaffirme que la démocratie implique le respect des résultats issus des urnes à condition que le scrutin ne soit pas entaché d’irrégularités. Pour le cas de la commune de Sangalkam, beaucoup d’irrégularités ont été notées ce qui oblige le candidat Bby à déposer un recours auprès de la cour d’Appel.



Le Ministre Oumar Guéye a fait cette déclaration lors d’une rencontre dans sa permanence de Sangalkam aaux allures d’un meeting avec des militants totalement acquis à sa cause. Pour en avoir le cœur net, nous avons consulté le procès verbal de la commission départementale de rencencement des votes.



Sur le PV de la commune de SangalKam, il est clairement écrit :

Nombre de votants : 13. 962

Nombre de votants hors bureau originel : 13.885

Nombre de bulletins nuls: 76

Suffrages valablement exprimés : 13.809

Ont obtenu BBY : 6.067, Défar sa Gokh : 526, YAW : 6.589 et Wallu Sénégal 624. Le cumul des voix fait 13 806 voix.



À la lecture de ce qui précède, il apparaît clairement que le nombre de suffrages valablement exprimés est bien supérieur au cumul des voix obtenues par les candidats. S'agit-il de simples erreurs ou sont-ce véritablement des anomalies ?



Voilà qui justifierait le recours déposé par le maire sortant de Sangalkam. Oumar Guèye a exhorté les responsables et militants à se mobiliser comme un seul homme pour accompagner le Président Macky Sall dans sa politique de développement économique et social et de préparer d'ores et déjà les échéances futures...