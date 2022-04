Rush sur le TER occasionnant des casses : les usagers demandent une réorganisation…

Embarquer à bord du Train express régional pour rallier Dakar, c’est presque une règle pour les usagers. Hommes et femmes venus de différentes localités envahissent les artères de la Grande Gare du TER. Ils se sont croisés à une période de grande affluence, l’heure de la rupture du jeûne en ce début de ramadan. Les passagers cherchent à tout prix à rejoindre le domicile pour couper le jeûn dans les conditions optimales.



« Face à cette situation les usagers sont obligés de s’adapter », a avisé l’un des usagers.

Interrogé à ce sujet, il dénonce le retard et la méthode utilisée.



« Nous commençons à avoir peur. Je me suis abonné, mais je n’arrive pas accéder à l’intérieur facilement, il faut faire la queue comme tout le monde ce qui ne devrait même pas se passer. D’ailleurs je suis là depuis 16h et actuellement il fait 18h et auparavant on faisait 10 à 15 mn pour monter à bord, mais en cette période de Ramadan tel n’est plus le cas. Il n’y a vraiment pas d’organisation… », a fait savoir Babacar Fall.



Même complainte de la part de la jeune Coumba Ka et Ibrahima qui s’apprêtent à emprunter le Ter. Ils jugent la situation insupportable et invitent en conséquence les autorités en charge du nouveau moyen de transport à renforcer l’organisation pour leur permettre d’effectuer un bon voyage…