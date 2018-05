Rufisque : unité et cohésion pour les leaders de l’Apr qui font « CAP sur 2019 »

La vague d’unité et de cohésion, notée depuis un certain temps au sein de l’Alliance pour la République, dans le département de Rufisque, a déferlé sur la commune de Sangalkam. Tous ont tenu à rehausser de leur présence à l’assemblée générale tenue ce dimanche au terrain de Basket, de la ville.



Sur le présidium, onze (11) des douze (12) maires que compte le département, des cadres, des jeunes de la COJER, last but not least, le Président du Conseil départemental de Rufisque, M. Souleymane Ndoye, entouré du garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Ismaila Madior Fall et du ministre de la Pêche et de l’économie maritime, maire de Sangalkam, M. Oumar Gueye. Tous ont salué la très forte mobilisation des militants de l’APR qui sont venus des quatre coins de la vieille ville et ont invité les uns et les autres à maintenir cette dynamique de l’unité.



M. Souleymane Ndoye, visiblement très heureux de se retrouver au terrain de basket de Sangalkam, « là où tout a commencé » dira-t-il, a invité tous les responsables « à faire bloc, tous derrière le coordonnateur départemental de l’APR, M. Oumar GUEYE, pour le seul combat qui vaille, la réélection du président de Macky SALL en 2019 et dès le premier tour ».



A sa suite, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le Pr Ismaila Madior Fall, a lui aussi salué la très forte mobilisation des militants et a suggéré « l’élaboration d’un plan d’action départemental commun discuté et partagé. » En prenant la parole, le maire de Sangalkam, coordonnateur départemental de l’APR, le ministre de la Pêche et de l’économie maritime, M. Oumar GUEYE a, après avoir listé les nombreuses réalisations du chef de l’Etat Macky SALL, notamment à travers la CMU, PROMOVILLE… salué « la participation remarquable et remarquée du rassembleur, le garde des Sceaux et ministre de la Justice et l’engagement sans faille du président du conseil départemental, l’honorable député Souleymane Ndoye ».



Pour le maire de Sangalkham, « le bilan du président de la République, M. Macky SALL, parle pour lui et dans l’unité nous vaincrons. Nous allons occuper le terrain tous les week-ends, même pendant le ramadan »