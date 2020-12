Rufisque / Tivaoune Peulh : Les impactés de la VDN ont tenu un sit-in et lancent un énième appel au Chef de l’Etat Macky Sall.

Après trois ans de lutte pour récupérer leurs biens, les 1796 impactés ne comptent pas toujours baisser les bras, surtout avec la reprise des démolitions des habitations qui se situent sur le site du litige.



Ces impactés de Tivaoune Peulh courent toujours derrières les 20 ha qui ont été mis à leur disposition par le chef de l’Etat Macky Sall et des impasses qui demeurent impayées, selon Omar Diop l’un des responsables du collectif qui a tenu un sit-in ce 30 Décembre devant l’hôtel de ville de cette localité.



« C’est notre énième plan d’action et l’opinion nationale est témoin de cette lutte acharnée que nous menons depuis 2017. C’est une injustice et des sénégalais plus fortunés que nous sont en train de s’accaparer de nos biens sous le regard complice des autorités… Mais nous n’allons jamais baisser les bras. S’il le faut même, nous irons reprendre ces 20 ha et qu’advienne que pourra... », a t- il annoncé devant les autres membres dudit collectif.



Encore une fois, le chef de l’Etat Macky Sall est cité dans cette affaire que lui seul peut régler selon ces derniers. « Nous avons beaucoup d’espoir en sa personne. Et on espère que demain dans son discours à la nation, il nous annoncera une bonne nouvelle pour notre problème qui perdure depuis des années… », dira Adja Coumba Gaye qui a parlé au nom des femmes du collectif des impactés de Tivaoune Peulh…