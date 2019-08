Rufisque / Siège des ASP : " Le conseil municipal a déjà délibéré et nous a octroyé un site sis au stade Ngalandou DIOUF" (Birame FAYE, DG)

Le DG de l'Agence d'assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), M. Birame FAYE était en tournée ce Mardi 27 Août 2019 dans la ville de Rufisque. Une tournée qui entre dans le cadre de ses visites de courtoisie auprès des autorités administratives et de ses agents. Il saisira aussi l'occasion de constater le dispositif mis en place dans le cadre de la campagne nationale de promotion de la propreté, initiée par le chef de l’État et pour laquelle 1 000 ASP sont mis à contribution. Le Directeur Général profitera de son séjour dans la vieille ville pour annoncer la construction prochaine du siège de l'ASP sis au stade Ngalandou DIOUF. Le conseil municipal aurait, à cet effet, déjà délibéré et affecté à l'agence un terrain.