Rufisque Ouest / Locales 2022 : Souleymane Ndoye présente son programme et décline ses ambitions pour sa commune natale.

Ce samedi 8 janvier 2022 marque le début de la campagne électorale pour les élections locales et départementales du 23 janvier 2022.



Une occasion pour le président sortant du Conseil départemental de Rufisque, candidat à sa propre succession et tête de liste de BBY pour la commune de Rufisque Ouest, d'ouvrir des séances de discussion avec la jeunesse de la commune de Rufisque Ouest pour ensuite présenter son programme à la population de ladite commune.



En effet, Souleymane Ndoye compte tout au long des 15 jours de campagne électorale, séduire en proposant aux votants une équipe municipale compétente pour une administration de qualité. Il a aussi promis un air nouveau qui assure une bonne politique de l'éducation par la mise en place d'une éducation pour tous et d'une municipalité qui offre des perspectives à la jeunesse.



En outre, il a aussi été question, lors de cette journée d'investiture du candidat de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yaakar dans la commune de Rufisque Ouest, d'une promotion du leadership féminin et d'un développement de la politique de santé communale, sociale, solidaire et équitable.



Dans son projet d'une nouvelle ville de Rufisque Ouest, il compte apporter des réponses aux problèmes liés au cadre de vie, la mobilité urbaine et l'aménagement des territoires. Ainsi, pour les besoins de la campagne, Souleymane Ndoye compte être bien présent et dans le département et dans la commune.



Il prévoit, à cet effet, en sa qualité de candidat de BBY au conseil départemental, se rendre dans toutes les communes. Il en sera de même dans tous les quartiers de la commune de Rufisque Ouest, où il compte déboulonner le baobab Alioune Mar...