Thiès / Panel de Réflexion - Le Parti Reewmi prépare ses cadres à l'exercice du pouvoir : "Très souvent certains partis politiques arrivent au pouvoir sans y être préparés" (Dr. Abdoulaye Ndoye)

La Coordination des Cadres du Parti Reew Mi de Thiès a organisé ce week-end un Panel de réflexion placé sous le thème : « Le rôle et la responsabilité d’un cadre dans un parti politique. »

Ainsi, cette rencontre a été un moment privilégié de réflexion, d’échanges et de partage d’expériences autour des valeurs du leadership, de la responsabilité, de la bonne gouvernance et de l’engagement politique. Abdou Fouta Diakhoumpa, le secrétaire national chargé des Cadres du Parti Reew Mi, a indiqué que "les cadres constituent l'épine dorsale d'un parti politique", compte tenu du rôle qu'ils jouent entre le sommet et la base.

Prenant la parole, le 1er vice-président du Parti Reewmi, le Dr Abdoulaye Ndoye, a informé que cette conférence participe aussi à la "préparation de nos cadres à l'exercice du pouvoir et nous espérons que ce sera bientôt pour 2029".